"Усадьба готовится стать федеральным музеем-заповедником. Пока она считается достопримечательным местом регионального значения, на котором расположены 10 объектов культурного наследия", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что усадьба в 2027 году станет федеральным центром празднования 200-летия географа Петра Семёнова-Тян-Шанского.

"Уже сейчас началась серьезная подготовка. В 2024 году планируется реставрация двух зданий комплекса — бани и столовой, а к 2027 г. — главного дома", — говорится в сообщении.

Семёнов-Тян-Шанский — русский географ, общественник, путешественник. Часть своей жизни прожил в Рязанке.