Согласно материалам компании, оборот возрос на 33,5% — до 667,982 млн евро.

Отмечается, что в прошлом году авиакомпания продолжила работу по восстановлению операционной деятельности до допандемийного уровня. Авиакомпания напомнила, что в 2023 году перевезла свыше 4,5 млн пассажиров, однако показатель все еще ниже, чем был в 2019 году (5,049 млн человек — ИФ).

"При этом, учитывая закрытие восточных направлений и перебои в работе, связанные с доступностью самолетов, руководство оценивает тенденцию восстановления очень позитивно", — говорится в материалах. airBaltic прогнозирует, что в 2024 году количество перевезенных пассажиров превысит показатель 2019 года.

Как сообщалось ранее, airBaltic в 2023 году увеличила перевозки пассажиров на 35,8% по сравнению с предыдущим годом — до 4,536 млн человек.

Основным акционером airBaltic является Латвийское государство с долей 97,97%.