"В основу экспозиции легли архивные фотографии из фондов музея космонавтики и воспоминания Юрия Гагарина. Историю его жизни дополнят картины советского быта работы Александра Дейнеки и других художников. Впервые в рамках выставки москвичи смогут увидеть форму полковника Военно-воздушных сил СССР, которую носил Юрий Алексеевич", — сказала Сергунина.

По ее словам, выставка построена на пересечении двух линий — истории личности и особенностей эпохи.

"Посетителям предложат проследить основные этапы жизни: детство, годы Великой Отечественной войны, получение рабочей профессии, становление военным летчиком и полет в космос", — пояснила Сергунина.

Она отметила, что экспозиция покажет жизнь простого советского человека сквозь призму изобразительного искусства 1930-1960-х годов. "В столице впервые представят жанровые работы художников-соцреалистов из коллекции региональных музеев России", — добавила заммэра.

По данным департамента культуры города, воспоминания Гагарина озвучили летчики-космонавты: дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов, Герой Советского Союза Александр Лавейкин, Герои России Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и Сергей Кудь-Сверчков.

Там сообщили, что для юных гостей с 9 марта по 30 апреля организуют познавательную программу: лекции, игры, мастер-классы, викторины и открытые уроки с настоящими космонавтами.

В подготовке экспозиции приняли участие Музей Москвы, Студия военных художников имени М.Б. Грекова, Пермская государственная художественная галерея, Саратовский областной музей краеведения и музей-заповедник "Дмитровский кремль".

Выставка продлится до 1 сентября, для ее посещения требуется билет, который можно приобрести на сайте музея.