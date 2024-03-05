"Специалисты провели обследование постороннего предмета и убедились в безопасности пропуска поездов на перегоне Жигулевское Море — Химзаводская", — говорится в сообщении.

В результате инцидента был задержан пассажирский поезд N66 Москва — Тольятти и пригородные поезда N7111 Самара — Тольятти, N7118 Тольятти — Самара.

В настоящее время поезда следуют своими маршрутами.

Между тем, КбшЖД просит граждан сообщать о подозрительных действиях или лицах на объектах железнодорожного транспорта в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО "РЖД".

Накануне в Самарской области был поврежден ж/д мост через реку Чапаевка, было приостановлено движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск.

Как написал в своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн, "на месте подрыва железнодорожного моста через р.Чапаевку в Самарской области взрывотехниками было найдено и обезврежено еще одно неразорвавшееся взрывное устройство".

В настоящее время движение поездов на перегоне открыли по одному пути.

Уголовное дело возбуждено по п."а", ч.2, ст.281 УК РФ (диверсия).