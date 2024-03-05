«Среди мероприятий конгресса – пленарная сессия “Проблемы и перспективы развития агентской деятельности в условиях глобальных изменений”, которая пройдет 15 марта. Ее модератором выступит президент РСТ Илья Уманский. В тот же день пройдет панельная дискуссия «Что важно знать турагенту в 2024 году, на которой выступят представители профессиональных сообществ турагентов. Глава комитета РСТ по правовым вопросам, гендиректор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов расскажет об "Актуальных вопросах применения законодательства в сфере туризма», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба союза, на конгрессе будут также обсуждаться возможности использования технологичных инструментов и онлайн-сервисов для увеличения прибыли турагентств, взаимодействие агентов с российскими отелями. Эксперты и представители крупных компаний дадут прогнозы на летний сезон в России, Турции и Египте. Отдельный блок будет посвящен продвижению внутренних туристических направлений.

Среди организаторов конгресса – РСТ, туроператоры Fun&Sun и “Алеан”, компания “Слетать.ру”, а также сеть отелей RIXOS.