"Помимо зрелищных соревнований, показательных выступлений экстремального мотошоу, на фестивале для гостей подготовлена масса развлечений. Каждый сможет найти для себя состязание по душе: от традиционного перетягивания каната до чеканки монет и стрельбы из лука. Для зрителей будут работать восемь интерактивных площадок", — говорится в сообщении.

Так, гости фестиваля смогут окунуться в эпоху Древней Руси, познакомиться с бытом, костюмами и традициями населения средневекового Белозерья. Волонтеры проведут игры: "Скачки на лошадях", "Боулинг", "Чайный керлинг", "Метобол", "Косоплетение", "Кольцеброс", "Рыбалка" и "Лабиринт".

Участников мероприятия будут угощать кирилловской чагой, рогульками, лимонадом, ухой на костре, блинами, "серыми" щами и другими блюдами.

На ярмарке можно будет приобрести изделия мастеров народных промыслов и ремесленников: предметы быта из бересты, гончарные изделия, текстиль и игрушки ручной работы, местные тканные половики, кованые изделия.

По информации пресс-службы, в этот день гонщики покажут свое мастерство владения кроссовыми и спортивными снегоходами, одиночными горными снегоходами и сноубайками. В отдельных дисциплинах выступят профессионалы, женщины, ветераны и дети от 4 до 14 лет.

"На церемонии открытия выступят спортсмены экстремального мотошоу, взлетающие на высоту трехэтажного дома", — отмечается в сообщении.