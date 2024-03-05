«Иногда даже отговариваем туристов ехать летом, но группы собираются и на июнь, и на июль. Также сейчас бронируют на большую глубину: например, до пандемии не бывало такого, чтобы в январе уже покупали туры на октябрь», — сообщил владелец компании Go China Сергей Седов.

По его словам, на март-апрель всегда высокий спрос на Китай, это отличное время для путешествий по стране. Наиболее востребованные направления – Пекин, Шанхай, Гонконг и Хайнань.

«Спрос очень большой, майские праздники почти закрыты – набрали сотни человек в сборные группы», — добавил Седов.

В компании China Travel рассказали, что весной наступает высокий сезон не только для экскурсионного, но и для делового, образовательного, медицинского туризма.

«Помимо экскурсионных туров, популярно посещение выставок, прежде всего весенней сессии Кантонской ярмарки в Гуанчжоу. Стартует выставка в середине апреля, съезжаются на нее со всего мира, в том числе из России. Также востребованы образовательные туры, оздоровление с применением методов китайской народной медицины, гастрономия. Практически все сегменты туров уже восстановились после пандемии», — пояснил руководитель отдела маркетинга Евгений Глотов.

Эксперт также сообщил, что туры бронируют до октября включительно.

«Уже вовсю бронируются майские праздники, хотя места еще есть. А в целом по экскурсионным турам до конца года загрузка серьезная, учитывая открытые продажи на Новый год и январские каникулы: 45% от общего объема заявленных групп уже закрыли. Будем еще добавлять группы, в первую очередь на март и апрель, по этим месяцам загрузка стопроцентная. Спрос очень хороший», — сказал Глотов.

По данным Погранслужбы ФСБ, в 2023 году Китай с целью туризма посетили более 300 тыс. российских граждан. В 2022 году турпоток составил около 500 человек, а в допандемийном 2019 – почти 930 тыс.