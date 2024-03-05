"Для более комфортного размещения туристов оборудуют четыре шестиместных жилых модуля и санитарный блок. Пока турстанция одна, но в дальнейшем это решение будет тиражироваться в других приютах", — отмечает пресс-служба.

Также на территории оборудованы дополнительные места отдыха, кострища и переносные мангалы.

Новым предложением станут туристические платки на четыре и шесть мест в приюте "Таганай" для тех, кто отправился отдохнуть без собственных палаток.

Ранее в эколого-туристическом комплексе на Семибратке, открывшийся в 2022 году, установили тёплые беседки, на одной из смотровых площадок появился обзорный бинокль, на эко-тропе сделаны переходы для тех, кто не хочет проходить весь маршрут.

По сведениям пресс-службы, в прошлом году на Семибратке побывало более 83 тыс. человек.

Всего в 2023 году на Таганае побывало более 270 тыс. посетителей, что почти на 38 тыс. больше, чем годом ранее и почти в два раза больше, чем пять лет назад.

Работа по созданию туристической инфраструктуры проводится в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Национальный парк "Таганай" был образован 5 марта 1991 года вблизи города Златоуст (Челябинская область), на границе Европы и Азии. Площадь парка 568 кв. км, территория включает в себя Таганайский горный массив. Здесь почти нетронутыми сохранились ценные экологические системы — горные тундры и луга, подгольцовые редколесья и реликтовые леса, и встречаются вместе животные и растения, характерные для центральной полосы Европейской России, русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и Центральной Сибири, Казахстана.