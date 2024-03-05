Оба показателя содержат эффект курсовых переоценок, которые улучшили результаты 2022 года и ухудшили результаты 2023 года, уточнили в компании. В 2023 году на финансовый результат также положительно повлияло страховое урегулирование по самолетам, "что является оптимизационной инициативой с одной стороны, с другой — носит единоразовый характер", отметили в "Аэрофлоте".

С учетом корректировки на эффект валютного курса, страхового урегулирования, а также других неденежных корректировок впервые с 2019 года группа получила чистую прибыль — в размере 10,3 млрд руб. В 2022 году скорректированный убыток составил 41,4 млрд руб.

EBITDA в прошлом году выросла в 2,8 раза, превысив 318,3 млрд руб.

Выручка группы подскочила на 48%, до 612,2 млрд руб., что выше консенсус-прогноза "Интерфакса", который составил 598 млрд руб. и предполагает рост на 45%.