"Гостей праздника здесь будут ждать народные игры и горы блинов, испеченных на пеньках", — отметили в пресс-службе.

На неделю "столица" Куликова поля Епифань станет центром масленичных гуляний. Посетители интерактивной программы узнают, как назывались дни Масленой недели и как отмечали каждый из них. Дети попробуют покорить снежную крепость, вместе с родителями смастерят традиционную куклу Куликова поля из ткани, тесьмы и пряжи, примут участие в проводах Зимы и отведают масленичных блинов с купеческим вареньем за чаепитием у самовара.

Гости Музея купеческого быта погрузятся в традиции, бытовавшие на Руси на Масленицу: поприветствуют героиню веселого праздника скороговорками, поиграют в народные забавы, примут участие в шуточных "сватушках" и выберут "зятя" и "тещу".

Посетителей Конного двора ждут народные игры и забавы, масленичные головоломки, конкурс веселых частушек и катание в санях.

Отведать ароматные гречишные блины можно будет на празднике на территории Музейного комплекса "Куликово поле" в Моховом. Посетителям предложат также попробовать плов из полбы — ровесницы великого сражения 1380 года — и запить сытные блюда горячим чаем из трав, произрастающих на территории музея-заповедника "Куликово поле".

Гости праздника также поразят мишени в средневековом тире, сразятся в поединке в мягких доспехах, выкуют монетку на память и с ветерком прокатятся на санях. А в конференц-зале Музея Куликовской битвы состоится лекция методиста Музейного комплекса "Куликово поле" в Моховом Натальи Новиковой об обрядовой кухне. Историк расскажет о праздничной, ритуальной и церемониальной еде наших предков, о символизме обрядовой пищи жителей Тульского региона и на Руси.

В селе Монастырщино гости смогут принять участие в задорных играх, веселых забавах, хороводах и конкурсах. Организаторы праздника выяснят, кто быстрее забьет гвоздь, пробежит в мешке и распилит больше дров. Силачи докажут свою мощь при подъеме пудовой гири и перетягивании каната, а самые голосистые гости праздничных гуляний примут участие в конкурсе частушечников. Развлекательные мероприятия завершатся большим хороводом и ярким зрелищем — сжиганием чучела Масленицы.

Интерактивные программы подготовили также музеи в Туле.

Посетители интерактивной программы в музее-лаборатории пространства "Археология" познакомятся с обычаями празднования Масленицы в Туле и на Куликовом поле в конце XIX — начале XX века. Гости попробуют традиционные блюда русской праздничной и обрядовой кухни — вареники с капустой, гречишники, пшенники, тянки из тыквы и запьют блюда ароматным сбитнем.

Участники интерактивной программы узнают, как наши предки гадали на варениках, зачем после Масленой недели "вытряхивали" блины, раскроют значения выражений "деревенский карнавал" и "тужилки по Масленице". Затем посетители музея нарядят чучело Масленицы, как это было принято в старину, под масленичные песни и заклички попрощаются со всеми неудачами и хворями и приготовятся встречать весну.

Участники интерактивной программы в музее "Тульские древности" вспомнят народные поговорки и высказывания, связанные с праздником проводов Зимы, проявят ловкость в народных забавах — достанут ведерко из "колодца" и поймают "колобка", а также посоревнуются в перетягивании каната и подъеме гири.

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает в себя музей Куликовской битвы, мемориал на Красном Холме, музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщина, музей истории русского купечества в поселке Епифань, музейно-выставочный центр "Тульские древности", научный центр "Археология и реставрация" и музей-лабораторию в Туле.