"В настоящее время пассажирские и грузовые поезда идут по расписанию. Идет пропуск по соседнему пути. Завершить восстановительные работы планируется 7 марта", — сказали в пресс-службе.

Мост был поврежден утром в понедельник — на единый номер экстренных оперативных служб "112" поступила информация о хлопке. Жертв и пострадавших не было. Движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск было приостановлено и открыто к вечеру по одному пути.

В экстренных службах региона "Интерфаксу" сообщали, что в результате инцидента разрушения опоры моста не произошло.

Как написал в своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн, "на месте подрыва железнодорожного моста через р.Чапаевку в Самарской области взрывотехниками было найдено и обезврежено еще одно неразорвавшееся взрывное устройство".

Уголовное дело возбуждено по п."а", ч.2, ст.281 УК РФ (диверсия).