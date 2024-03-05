«Бесплатная выдача виз была введена в феврале 2022 года. Сейчас виза станет платной и будет стоить около $50 на 30 дней. Те, кто не готов платить за визу, должны покинуть Шри-Ланку до 7 марта, а те, кто хочет остаться, должны подать заявления на продление визы», — цитируют его местные СМИ.

По оценкам властей страны, с февраля 2022 года в стране постоянно живут несколько сотен россиян и украинцев.

Как подчеркнул глава Управления по туризму Шри-Ланки Прианта Фернандо, мера не имеет отношения к гражданам России, приезжающим в туристические поездки. Для них сохранится бесплатная выдача виз, введенная в ноябре 2023 года.

Как сообщалось, бесплатные визы туристам из семи стран, включая Россию, будут выдаваться до конца марта 2024 года, но сейчас правительство обсуждает продление этого режима.

В феврале Россия заняла первое место по турпотоку на Шри-Ланку. Всего за месяц страну посетили 220 тысяч туристов, из них 32 тыс. россиян.