«Как следует из статистики Travelline, больше всего востребованы июль, август, сентябрь: здесь рост числа бронирований до 100% и выше. Наибольший прирост идет по отелям бюджетного уровня (+84%) и трехзвездочным (+72%). Прирост спроса на размещение уровня 4-5* чуть ниже – 42%. При этом треть бронирований приходится на жителей самого полуострова, 27% — на Москву и область, 6,6% — на туристов из Краснодарского края, 5% – из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.

Как отмечают в РСТ, у туроператора «Алеан» бронирование туров в Крым также идет значительно активнее, чем в 2023 году.

«К началу марта забронировано вдвое больше туров на летние каникулы, чем в аналогичный период прошлого года. Глубина продаж по направлению выросла. Если зимой прошлого года бронировали преимущественно на июнь-июль, то сейчас покупают не только на лето, но и на сентябрь-октябрь», — рассказала коммерческий директор туроператора Оксана Булах.

По ее словам, туристы соскучились по отдыху на полуострове, к тому же стоимость летних туров в Крым заметно ниже, чем в соседний Краснодарский край. Некоторые крымские объекты предлагают акции раннего бронирования и другие скидки от 10% до 40% в зависимости от категории номера.

Глава регионального отделения РСТ в Крыму, соучредитель группы компаний «Кандагар» Борис Зелинский подтвердил, что бронирования на лето идут лучше, чем в то же время год назад. Но, по его словам, прогнозировать, каким в итоге будет сезон, пока невозможно. Он добавил, что помимо Крымского моста у туристов появился альтернативный путь по материку. "Это безопасная, удобная, отремонтированная дорога, люди уже ею пользуются без нареканий. Так что альтернативный путь есть», — сказал он.

Зелинский также считает, что рост популярности Крыма связан с подорожанием отелей в Краснодарском крае. По его словам, цены на размещение подросли и в Крыму, но они в среднем на треть ниже, чем у соседей.

Как рассказали в «Алеане», в Крыму наибольшим спросом на лето пользуются гостиницы и санатории с развитой инфраструктурой, подходящие для семейного отдыха. Активнее, чем в прошлом году, бронируются и отели, у которых есть тарифы «все включено».

На длинные выходные 8 марта спрос на Крым также вырос. По данным Travelline, рост числа бронирований по сравнению с прошлым годом четырехкратный, несмотря на рост цен в праздничные дни от 30%.