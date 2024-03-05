Театральный музей Бахрушина расположится в двух зданиях на улице Металлистов в Музейном квартале. В нем будет создано интерактивное экспозиционное пространство "Мир театральных профессий".

Каждый из шести залов будет посвящен отдельной профессии, где с помощью современных технологий можно попробовать себя в роли актера, драматурга, режиссера, костюмера, реквизитора, бутафора, гримера, композитора и др. Каждый зал будет наполнен уникальными предметами из фондов Бахрушинского музея.

Реставрацию планируется завершить до конца 2024 года.

В бывшем кинотеатре "Центральный" появится Политехнический музей. Он станет многофункциональным просветительским и культурным центром для взрослых и детей.

В музее будут представлены композиции "Автобиография", "История кинотеатра "Центральный", основная экспозиция о промышленности и новых материалах. А также — научные мастерские, детское пространство, кафе, книжная гостиная, многофункциональный зал, летний дворик для мероприятий на воздухе. Открытие запланировано на 2025 год.

Кроме того, возле Кремлевского парка в Туле откроется филиал Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Он будет работать в формате крупных долгосрочных сменных выставок икон и предметов древнерусского искусства из фондов музея.

К ремонтно-реставрационным работам подрядчик приступит уже в марте, а завершить все работы и открыть музей планируется в 2026 году.

Также правительство региона совместно с Фондом Валерия Гергиева приступило к созданию Музея Родиона Щедрина на его малой родине в Алексине.

Уже создана рабочая группа, в которую вошли руководители ведущих региональных музеев, представители музея имени А.А. Бахрушина, Фонда Валерия Гергиева, Российского государственного архива литературы и искусства, Московской государственной консерватории и Академии хорового искусства.

В сентябре в Алексине планируется открыть дом-музей и провести первый фестиваль, посвященный Родиону Щедрину.

В настоящее время в регионе представлены пять федеральных музеев. В 2020 году в рамках 500-летия Тульского кремля в исторической части города был создан Музейный квартал. Он уже включает 11 музеев различного направления — музеи Тульского кремля и Государственный музей оружия, музей самоваров, частный музей гармони и другие. Именно в Музейном квартале Тулы открыто первое и единственное представительство Государственного исторического музея в России.