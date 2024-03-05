"40 любителей походного туризма из Боливии, Великобритании, Гватемалы, Канады, Нидерландов, Панамы, Эквадора и России прошли по заснеженным тропам Сочинского национального парка, познакомились с историей особо охраняемых природных территорий и развития карбоновых полигонов, узнали о перспективах тропостроения в России", — говорится в сообщении.

На тропе, ведущей от "Пихтовой поляны" к урочищу "Медвежьи ворота", участники в возрасте от 18 до 55 лет узнали о биологическом разнообразии одного из главных природных богатств местности — Тисо-самшитовой рощи, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, питомниках растений, других особо охраняемых природных территориях нашей страны и политике устойчивого развития в регионах.

"Участники ВФМ-2024 также остановились на привал под звуки аккордеона, продегустировали блюда "скатерти-самобранки" и устроили снежный флешмоб", отмечается в сообщении.

Также среди активностей программы были катание на надувных санях, флешмоб со снеговиками, командообразующие игры, направленные на знакомство участников друг с другом, дегустация блюд русской кухни под сопровождение народных песен.

Впечатлениями от активного отдыха поделился 28-летний преподаватель английского языка в сообществах социального риска из Панамы Байрон Обед Кастро Навас: "Спасибо России за возможность оказаться на Всемирном фестивале молодёжи и пойти в поход, где я впервые вживую увидел снег! Сегодня было немного трудно из-за холода, но шаг за шагом — и мы достигли цели! Это определенно того стоило. Надеюсь, в Панаме и Никарагуа, откуда я родом, тоже будут проходить такие же увлекательные и масштабные мероприятия для молодёжи. ВФМ-2024 доказывает, что двери России открыты для всего мира и его молодёжи, которая хочет строить будущее дружно".

В свою очередь пресс-служба ЮРПСО МЧС России сообщает, что на протяжении всего маршрута зимнего похода спасатели следили за безопасностью участников молодежного форума.

"Любители походов на снегоступах преодолели 6 километров по новому участку экотропы, проходящей по склону горного хребта Псехако. На подъеме к "Пихтовой поляне" спасатели дважды оказывали помощь участникам похода, сошедшим с маршрута из-за переутомления. Их спасатели на снегоходе вывезли из лесного массива к верхней станции канатной дороги", — говорится в сообщении.

Поход организован Образовательным центром "Сириус" при поддержке программы Росмолодёжи "Больше, чем путешествие" в рамках программы Культурного шефства ВФМ-2024.

Ранее сообщалось, что с 1 по 7 марта на ФТ "Сириус" проводится Всемирный фестиваль молодежи, в котором принимают участие порядка 20 тыс. человек из 188 стран.