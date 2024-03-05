Как сообщает пресс-служба музея, маски, скульптура, ритуальные предметы и образцы декоративно-прикладного искусства — всего около 60 экспонатов — раскрывают эстетику и символизм культа "гневных божеств", знакомят с его малоизвестными сторонами.

Среди наиболее интересных экспонатов — прошедшая длительную реставрацию танка-кандзе "Собрание подношений Палден Лхамо" (конец XIX века), а также бронзовая модель дворца шестирукого Махакалы (экспонируется впервые).

"Задача выставки — представить иконографию "гневных божеств" как символическую систему, раскрывающую фундаментальные философские и этические идеи буддизма, устройство и взаимосвязь внутреннего мира человека и внешней вселенной, ступени и методы нравственного совершенствования", — говорится в сообщении.

Почитание так называемых "гневных божеств", или дхармапал — неотъемлемая часть этой традиции. Считается, что "гневные божества" являют собой особые формы "сострадания Будды", помогающие устранить агрессию, страсть, жадность, зависть и неведение.

Первый раздел выставки рассказывает о символизме в тибетском буддизме и о том историческом пути, который проделали основные буддийские образы, связанные с "гневными божествами", из Древней Индии в религиозное искусство Ваджраяны.

В разделе "Защитники учения и их враги" представлены ключевые фигуры пантеона "гневных божеств" тибетского буддизма. Кроме предметов из фондов музея, здесь можно увидеть образцы современного искусства танки, выполненные заслуженным художником Бурятии Николаем Дудко.

Также здесь экспонируются редкие миниатюрные изображения (цакли) демонов и злых духов, олицетворяющих человеческие пороки, победить которые призваны гневные защитники буддийского учения.

Раздел "Гневные божества и их обители" посвящён образам гневных божеств как религиозно-мифологических персонажей, которые располагают собственной свитой из животных, других божеств и духов, а также дворцом, специфическими атрибутами, излюбленными яствами.

Главный экспонат раздела — прошедшая сложную реставрацию и не имеющая аналогов в музейных собраниях России танка-кандзе "Собрание подношений Палден Лхамо", на котором собраны все атрибуты и подношения грозной воительницы-защитницы учения. При этом само божество отсутствует — такая иконографическая особенность кандзе породила в ХХ веке миф о невидимом божестве, которое должно появиться в ходе практики медитации.

Завершает выставку раздел, посвященный "гневным йидамам" — божествам, которых визуализируют в ходе практик медитации и созерцания.