"В настоящее время движение поездов на станции Глушково Курской области осуществляется в штатном режиме. В результате обстрела железнодорожная инфраструктура не повреждена", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительной информации, пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет.

Ранее во вторник губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле железнодорожной станции Глушково.

"Железнодорожная станция Глушково была обстреляна со стороны Украины. Всего насчитали девять прилётов, пострадавших нет. В результате произошёл пожар, возгорание уже потушили", — написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Также в результате обстрела были повреждены линии электропередачи. "Без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки. Как только будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению", — добавил глава региона.