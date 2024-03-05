Полеты будут выполняться на воздушных судах Boing 737 800 по средам и воскресеньям.

Вылет из Оренбурга запланирован на 12:20, прибытие в Калининград — в 13:20; отправление из Калининграда — в 14:20, прилет в Оренбург — в 21:10. Время местное для каждого города. Продолжительность полёта — около четырёх часов.

Как сообщалось, этот рейс летнего расписания включен в число субсидируемых из бюджета Оренбургской области.

Базовыми аэропортами Nordwind являются "Шереметьево", "Пулково", аэропорты Сочи, Казани и Махачкалы.

В АО "Международный аэропорт "Оренбург" входят аэропорты Оренбурга и Орска, а также обособленное подразделение — авиакомпания "Оренбуржье".