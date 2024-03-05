В частности, археологами обнаружен лeдник (погреб) времен XVI века. Кроме того, найдено около 7 тыс. уникальных предметов различных эпох. Это керамика, кольца, нательные кресты, пуговицы, орнаментированные книжные застежки, клейменные донца изделий, посуда, монеты, изделия из металла.

"Все находки будут изучены специалистами и затем переданы в Тверской государственный объединенный музей. По итогам исследований предполагается издать ряд научных работ", — говорится в сообщении.

При посещении площадки будущего кластера губернатор Игорь Руденя ознакомился с ходом археологических работ, на месте провел рабочую встречу, посвященную перспективам развития проекта.

Глава региона отметил, что в обсуждении деталей проекта кластера "Речной" должны принять активное участие краеведы, историки, реставраторы, общественность Твери.

В настоящее время разработана предварительная концепция развития территории, ведется формирование технического задания на проектирование кластера "Речной".

В частности, предусмотрено воссоздание исторических объектов — Отроч монастыря и здания Речного вокзала. Также планируются новые решения по благоустройству территорий на стрелке Волги и Тверцы.

"Губернатор поставил задачу: на стрелке рек необходимо создать насыщенное культурное пространство, отсылающее к истории тверского края, его знаменитым деятелям, подчеркивающее идентичность территории. При этом важно отразить различные периоды развития областной столицы — от древнейших времен до современности", — отмечается в сообщении.

"При проектировании объектов кластера важно сохранить стилистику, заданную обликом Речного вокзала, его архитектурный стиль с применением современных технологий строительства и новейших материалов", — подчеркнул Руденя.

Вокзал был возведен в 1935-1938 годах по проекту архитекторов Е.И. Гавриловой, И.П. Райского и инженера И.М. Тигранова. Его строительство было связано с вводом канала Москва — Волга и пуском Иваньковского водохранилища. В здании размещались непосредственно речной вокзал, а также службы тверского речного порта.

Отроч монастырь основан в середине XIII века. В 1531 году сюда был сослан преподобный Максим Грек, который провел в его стенах 20 лет, написав здесь многочисленные богословские труды. Сюда же после своего изгнания с московской кафедры был сослан митрополит Филипп, здесь он принял мученическую кончину, будучи задушен Малютой Скуратовым.

В ноябре 1918 года обитель закрыли, а в 1930-е все его постройки, кроме Успенского собора, были снесены.