Как сообщает пресс-служба регионального правительства, общая протяжённость ремонтируемых участков составит 12,3 км. Работы будут проведены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", их общая стоимость составит 607,2 млн рублей.

"Протяжённость участка от Хужира до Харанцов составляет 5 км. Его ремонт проведут в границах действующей дороги, без изменения её траектории. Его стоимость составит 297,7 млн рублей. Специалисты заменят земельное полотно, уложат асфальтобетонное покрытие, установят остановочные пункты и дорожные знаки, нанесут разметку", — говорится в сообщении.

Хужир является основным населенным пунктом, где останавливаются туристы. В Харанцах расположен аэродром малой авиации.

Кроме этого, в Хужире продолжат капитальный ремонт дороги, начатый в октябре прошлого года, когда на острове завершился туристический сезон. Там специалисты "Дорожной службы Иркутской области" срезали верхний слой гравийного покрытия, сделали выемку, отсыпали земельное полотно, начали установку бордюрного камня.

"Необходимо завершить его монтаж, уложить дорожную одежду, асфальтобетонное покрытие, нанести разметку, установить дорожные знаки и остановочные пункты. Стоимость контракта составляет 160,5 млн рублей", — отмечается в пресс-релизе.

В этом году также планируется приступить к завершающему этапу капитального ремонта подъезда к Хужиру протяжённостью 5,6 км. Работы на нём начали в 2020 году, но были приостановлены из-за разрыва контракта с подрядчиком.

"Сейчас завершается корректировка проектной документации. Компания-подрядчик планирует выйти на объект к началу лета. Стоимость работ — 149 млн рублей", — отмечается в сообщении.

Согласно контрактам, завершить работы на всех трех участках подрядная организация должна в конце 2025 года.

Между тем, к ремонту самого большого участка дороги на Ольхоне — 29,6 км, от паромной переправы до подъезда к селу Хужир, пока не приступают.

"Для него разработана проектная документация и пройдена государственная экспертиза. В настоящее время регион направил обращение в правительство РФ о рассмотрении возможности финансовой поддержки реализации объекта из федерального бюджета", — цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максима Лобанова.