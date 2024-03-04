"Уверен, что открытие обновленного здания краеведческого музея внесёт значимый вклад в сохранение духовно-нравственного наследия оленинской земли, в воспитание подрастающего поколения на основе уважения к истории Отечества, преемственности ценностей и традиций нашего народа", — приводятся в сообщении слова приветствия губернатора региона Игоря Рудени.

Благодаря проведённой реконструкции площадь музея увеличилась на 95 кв. метров. Одновременно проведено техническое переоснащение. Для учреждения приобретены новые витрины, стенды и интерактивная панель. Таким образом для посетителей создано современное выставочное пространство.

Оленинский краеведческий музей был открыт в 1998 году, в его создании участвовали местные краеведы, жители. Экспозиция музея отражает историю района с древнейших времен до наших дней. Отдельное место отведено информации о Новосельском стекольном заводе, хозяином которого был меценат Юрий Нечаев-Мальцев.

Многочисленные экспонаты музея также рассказывают о Великой Отечественной войне. Территория района была оккупирована с октября 1941 года по 4 марта 1943 года.

Кроме того, в музее представлена информация о святителе Николае Японском, педагоге, просветителе и меценате С. А.Рачинском, художнике Н.П. Богданове-Бельском и других выдающихся людях, чья жизнь связана с оленинской землёй.

Музей является одним из значимых культурных центров Оленинского округа. Здесь проходят народные праздники, интерактивные занятия, мастер-классы, уроки истории и мужества, встречи ветеранов с молодёжью, выставки декоративно-прикладного творчества, детских рисунков и другие мероприятия, подчеркивается в сообщении.