«Нарушение классифицированными средствами размещения срока представления информации о регистрации и снятии с регистрационного учета гражданина Российской Федерации по месту пребывания, но не более, чем на десять дней, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, — влечет предупреждение», — говорится в тексте законопроекта.

Согласно документу, повторное нарушение влечет наложение административного штрафа в размере 10 тыс. рублей.

«Нарушение классифицированными средствами размещения срока представления информации о регистрации и снятии с регистрационного учета гражданина РФ по месту пребывания более, чем на десять дней, а равно их непредставление, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 25 тыс. рублей», — отмечается в законопроекте.

Аналогичную ответственность предлагается установить за нарушение сроков предоставления в орган миграционного учета уведомления о прибытии и убытии иностранного гражданина или лица без гражданства.

В настоящее время, если несвоевременно поставить или снять с учета иностранного гражданина, должностным лицам грозит штраф от 40 до 50 тыс. рублей, юрлицам – от 400 до 500 тыс. рублей. За нарушение правил регистрации гражданина РФ предусмотрен штраф: для должностных лиц – от 25 до 50 тыс. рублей, для юрлиц – от 250 до 750 тыс. рублей. В Москве и Санкт-Петербурге размер штрафа составит для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц – от 300 до 800 тыс. рублей.