"В рамках "Музейной зимы в Туле" музеи региона посетили порядка 500 тыс. человек, что на 20% выше аналогичного периода прошлого года. Традиционно среди лидеров в областном центре — музей оружия, Тульский кремль, музей "Тульские самовары". В три раза выросла посещаемость Тепло-Огаревского художественно-краеведческого музея", — приводит пресс-служба слова министра культуры региона Татьяны Рыбкиной.

Культурно-просветительский проект "Музейная зима в Туле" стартовал с открытия фондохранилища Тульского областного музейного объединения с Фондом искусств — современным выставочным пространством. Именно Фонд искусств стал одной из главных площадок мероприятий проекта. В феврале здесь проходили фестивали одного дня, посвященные знаменитым тулякам Василию Жуковскому и Александру Даргомыжскому.

Более 30 тыс. гостей и жителей региона познакомились с передвижными выставочными проектами ведущих федеральных музеев страны в муниципальных учреждениях культуры.

В Заокском районе открылась обновленная экспозиция музея-усадьбы Андрея Тимофеевича Болотова. В музее появились современная мультимедийная экспозиция и новые выставочные залы.

В парке "Патриот" прошел "День Варяга", посвященный подвигу крейсера В.Ф.Руднева, открылась выставка "Все для победы! Родная 106-я".

По словам министра, уже началась активная подготовка к проекту "Музейное лето в Туле — 2024". В этом году флагманской программой станет масштабная выставка в Фонде искусств с участием ведущих музеев России. Из 11 крупнейших федеральных музеев России отобрано порядка 250 экспонатов, связанных с Тульской областью.

"Аналогов такой выставки в России нет", — отметила Рыбкина.

Также в рамках проекта совместно с министерством обороны РФ будут организованы Дни армейской культуры в Тульской области: в музеях пройдут выставки, концерты и спектакли с участием ведущих федеральных коллективов.

В рамках нацпроекта "Культура" в отреставрированном здании палат VII века — одном из старейших объектов в регионе — откроется Веневский краеведческий музей.

В сентябре в Алексине планируется открыть дом-музей и провести первый фестиваль, посвященный композитору Родиону Щедрину.

Как сообщалось, в прошлом году в рамках проекта "Музейное лето Тулы" мероприятия посетили более 1,3 млн человек.