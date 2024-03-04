Соревнования по горным лыжам, приуроченные к Году семьи, состоятся 6 марта. Участники будут состязаться в дисциплине слалом-гигант, говорится в сообщении.

Принять участие в горнолыжных соревнованиях может любой желающий в возрасте от 16 лет.

Домбай — один из крупнейших горнолыжных курортов России, известный с советских времен. На его территории расположены гостиницы, гостевые дома, турбазы и другие объекты размещения общей вместимостью около 7 тыс. мест. Здесь также обустроена горнолыжная инфраструктура, включающая девять канатных дорог и 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.