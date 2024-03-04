"Важный очень объект, один из трех важнейших объектов на сегодняшний день на федеральной автомобильной дороге Р-217 "Кавказ". И, кроме того, это, конечно же, изменит обстановку в регионе. Это прежде всего вывод транзитного транспорта из города и перевод его на более современный режим эксплуатации. Дорога станет четырехполосной, с разделительной полосой. Мы очень много на дорогах Кавказа объемов таких делаем", — сообщил журналистам руководитель Росавтодора Роман Новиков.

Общая протяженность трех участков — 15,2 км. Выполнены работы по доведению проезжей части до 4 полос движения с разделением встречных потоков, здесь появились освещение, светофоры, ограждения, автобусные остановки.

"Наряду с другими параметрами, на сегодняшний день развитие дорожной отрасли и дорожного строительства является стратегическим направлением для развития всей экономики нашей страны. А для Дагестана, безусловно, это является особо значимым и важным показателем. Потому что помимо внутриреспубликанских задач, которые мы ставим для себя, открытие сегодняшнего участка и в целом развитие дорожной отрасли в Дагестане является очень важным и в плане того, что Дагестан является той республикой, через которую проходит стратегический коридор "Север-Юг", — сообщил журналистам глава республики Сергей Меликов.

Он отметил, что на сегодняшний день Дагестан является субъектом с постоянным ростом турпотока, в республике динамично развиваются агропромышленный комплекс и промышленность, поэтому развитие дорожной отрасли очень важно.

Как сообщалось, в Дагестане планируется реконструкция участков федеральных автодорог в обход Хасавюрта, Махачкалы и Дербента. Общая сметная стоимость — более 75 млрд рублей.

Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту строительства объезда Хасавюрта на участке трассы Р-217 "Кавказ".

К строительству двух скоростных дорог в обход Дербента и Хасавюрта планируется приступить в 2025 году, ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год.