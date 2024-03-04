"Теперь мы получаем для пляжей высший знак отличия "Синий флаг". "Синий флаг" — это новая оценка качества туристических пляжей, введённая Ростуризмом. Одной из важных критериев получения сертификата — доступная среда для людей с инвалидностью. Заявку на "Синий флаг" мы уже направили", — говорится в сообщении.

К новому пляжному сезону уже закончен капитальный ремонт центральной лестницы, уложен новый деревянный настил променада. Средствами специальной техники разравняли песок. Ведутся работы и по восстановлению пляжного инвентаря, дорожек, получению всех необходимых разрешительных документов, экологических экспертиз, проб воды и песка.

"Ориентировочно с апреля мы начнем просеивание песка от мусора, палок и крупной гальки. Важность начала этапа работ в том, чтобы дождаться максимально сухого верхнего слоя песка. Ожидаем первых жарких апрельских дней и сразу за работу", — заключает администрация.

В прошлые годы два пляжа в Янтарном получали престижную международную награду "Голубой флаг". В этом году власти решили сделать акцент на российской классификации, введенной Ростуризмом.

Речь идет о пляжах "Янтарный" и "Центральный". Их общая протяженность составляет порядка 1 тыс. метров. Они отвечают высоким стандартам качества и экологии, так как оборудованы раздевалками, зонтиками, лежаками. Есть возможность для отдыха маломобильных граждан. Так же на каждом пляже есть спасательный пост. Ширина зон отдыха составляет 100 и более метров.

В первый раз Янтарный был удостоен престижной награды "Голубой флаг" в 2016 году, получив его первым в Российской Федерации.