Самую высокую динамику роста перевозок — 29% — показало "Шереметьево", обслужившее более 3 млн человек, включая 2,09 млн внутри РФ (+20%) и 944 тыс. за пределы страны (+51%).

Через "Внуково" перевезено порядка 1,1 млн пассажиров (+18%): 530 тыс. на внутренних линиях (+9%) и 605 тыс. на международных (+27%).

Отрицательная динамика перевозок в январе зафиксирована у "Домодедово": пассажиропоток этого аэропорта рухнул сразу почти на 24%, составив 1,2 млн человек. На внутренних рейсах через аэропорт обслужено 865 тыс. пассажиров (-21%), на международных — 372 тыс. (-29%).

"Шереметьево" является базовым аэропортом для группы "Аэрофлот", объединяющей одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Как сообщалось, январский пассажиропоток группы вырос на 20,9%, до 3,85 млн человек.

Во "Внуково" базируются, в том числе "Победа" и "ЮТэйр". "Победа" отдельно не отчитывались о своих перевозках в январе. "ЮТэйр" сообщала, что перевезла только самолетами 460,2 тыс. человек, что на 12,7% больше, чем годом ранее.

Крупнейшей базовой авиакомпанией "Домодедово" является S7, у которой есть также региональный хаб в Новосибирске. В сентябре прошлого года совладелица S7 Татьяна Филева говорила, что выручка группы от рейсов из Новосибирска приблизилась к уровню доходов от перевозок из Москвы. А в январе сообщалось, что S7 объявила о частичном сокращении численности сотрудников, работающих в Московском регионе, в том числе из-за уменьшения полетной программы из столицы.

Как сообщалось, по итогам 2023 года пассажиропоток "Домодедово" упал на 6%, до 19,9 млн человек. Этот показатель оказался меньше не только пассажиропотока "Шереметьево", традиционно крупнейшего аэропорта РФ (36,3 млн человек; +29%), но и петербургского "Пулково", которое обслужило 20,4 млн человек (+12%). Годовой пассажиропоток "Внуково" упал на 11%, до 14,5 млн пассажиров.