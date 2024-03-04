"В этом году запланировано обновление пяти набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируем более 110 тыс. погонных метров покрытия",- сказал Бирюков журналистам в понедельник.

По его словам, эти мероприятия проводятся на каждом объекте раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, так как со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит.

Бирюков уточнил, что работы пройдут на Кремлевской, Москворецкой, Софийской и Космодамианской набережных, участке от Крымского моста до причала "Парк Горького".