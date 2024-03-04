«Аэрофлот по итогам 2023 года на треть увеличил количество перевезенных животных по сравнению с 2022 годом. На регулярных рейсах было перевезено 135,9 тыс. питомцев, из них более 98,2 тыс. — в салоне самолёта. В январе 2024 года количество перевезенных животных увеличилось на 26%, до 12,4 тыс. в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года», — говорится в сообщении.

В декабре авиакомпания запустила услугу перевозки питомцев на соседнем пассажирском кресле, если их вес вместе с контейнером не превышает 15 кг. На начало марта, по данным перевозчика, таким образом перевезено более 800 животных.