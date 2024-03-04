"Программа знакомит с купеческим бытом и позволяет почувствовать атмосферу уездного города", — отметили в пресс-службе.

"Купеческое чаепитие по-крапивенски" — театрализованная программа, разработанная сотрудниками нашего музее. Специально были пошиты стилизованные наряды. Наши купцы встречают приезжих за столом. Угощают душистым травяным чаем из самовара, пирогами, блинами с яблоком, творогом и другими начинками. А потом дегустация, но не простая, а с завязанными глазами. Гостю нужно угадать, из чего приготовлено варенье", — приводятся в сообщении слова заведующей отделом Тульского музейного объединения — "Музей русского и современного искусства" Светланы Вещуевой.

В бывшем доме купца Астафьева сейчас находятся залы для постоянной и временных экспозиций. Это здание — одно из самых красивых в Крапивне, построено в конце 19-го века. Еще недавно оно находилось в запустении, почти разрушенном состоянии. Особняк отреставрировали. Музей открылся в июне 2022 года.

В паре шагов от дома Астафьева находится еще бывший купеческий особняк Прянчикова. Это одно из самых примечательных зданий Крапивны. Оно выделается своим внешним обликом, воздушностью, архитектурой, не похожей на провинциальные города. Дом тоже находился в печальном состоянии. Благодаря работе реставраторов это красивейшее здание удалось возродить.

В доме Прянчикова располагается постоянная экспозиция русского и современного искусства из фондов Тульского музейного объединения. Здесь представлены шедевры Саврасова, Шишкина, Айвазовского, Левитана и другие. Экспозиция в мезонине дома рассказывает о купеческом быте и семье Прянчиковых.

В крапивенском музее предлагают экскурсии с квестами, мастер-классы, театрализованную программу, обзорную экскурсию по бывшему уездному городу.

Крапивенский музей и Музей земства являются филиалом музея-усадьбы Л.Н.Толстого "Ясная Поляна".

Поселок Крапивна расположен в 45 км от Ясной Поляны. Первое упоминание о нем относится к 1389 году. Во времена Ивана Грозного воеводой в Крапивне был Иван Толстой, один из предков писателя Льва Толстого. С 1777 года Крапивна становится уездным городом Тульского наместничества. Здесь в 1861 году служил мировым посредником Лев Толстой, а его брат Сергей был местным предводителем дворянства.