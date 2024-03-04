Установлено, что в июле 2023 года, находясь на отдыхе в летнем оздоровительном лагере МАУ "Центр организации отдыха и оздоровления детей им.С.Чекалина", девочка заразилась острой кишечной инфекцией и проходила длительное лечение.

Иск в суд был подан заместителем прокурора Тульской области.

По данным надзорного ведомства, возникновению и распространению инфекции в оздоровительном лагере способствовало несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке.

"Суд требования прокурора удовлетворил, взыскав с муниципального автономного учреждения в счет компенсации морального вреда 30 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

В конце июля 2023 года в лагере произошло массовое заражение детей и взрослых острой кишечной инфекцией, всего пострадало более 50 человек.

В Роспотребнадзоре отмечали, что дети находились в разных отрядах, однако питались и пили воду в одной столовой. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества). Обвинение предъявлено сотруднице организации общественного питания.

Также судом организатор питания в детском лагере ООО "Вектор" был признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований.