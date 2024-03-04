Специалисты провели обследование железнодорожного моста через реку Чапаевка и убедились в безопасности пропуска поездов по одному из путей.

"Задержанные в результате инцидента пассажирские поезда следуют своим маршрутом. РЖД принимают необходимые меры по минимизации времени задержек и вводу поездов в график", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению движения по соседнему пути.

Как сообщалось, информация о хлопке в районе ж/д моста в Чапаевске поступила на единый номер экстренных оперативных служб "112" в понедельник в 06:13 по местному времени. Жертв и пострадавших нет. Движение поездов на данном участке было временно приостановлено, часть пригородных поездов вывели из расписания.

В экстренных службах региона "Интерфаксу" сообщали, что в результате инцидента разрушения опоры моста не произошло. Восстановительные работы начнутся после снятия оцепления и, предварительно, займут несколько часов.

Как написал в своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн, "на месте подрыва железнодорожного моста через р.Чапаевку в Самарской области взрывотехниками было найдено и обезврежено еще одно неразорвавшееся взрывное устройство".