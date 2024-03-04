Уточняется, что самолеты "Уральских авиалиний" ежедневно летают в Дубай также из Екатеринбурга (аэропорт "Кольцово") и Москвы (аэропорт "Домодедово").
Согласно информации онлайн-табло аэропорта "Сочи", рейсы в Дубай также выполняют или будут выполнять в этом сезоне авиакомпании "Россия", "Азимут", Red Wings и Flydubai (ОАЭ).
Сочи в настоящее время является единственным работающим аэропортом Краснодарского края: с февраля 2022 года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также аэропорты в некоторых других регионах России. Вместе с аэропортами Краснодара и Анапы аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".
"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.