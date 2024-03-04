"Погода в начале марта сыграла со многими жителями Центрального федерального округа, в том числе и с москвичами, первоапрельскую шутку. Температура в Москве и в целом в ЦФО была выше нормы на 5-6 градусов и соответствовала первоапрельским значениям. И всем показалось, что весна пришла. Но это шутка, да и только, нужно один раз и навсегда сказать себе, что март — это зимний месяц, и тогда очарование весеннее не будет быстро таять. Наступает заметное понижение температуры", — сказал Вильфанд.

Он отметил, что заметное понижение температуры связано с тем, что в центральном регионе "будет хорошо выраженное взаимодействие двух антициклонов — один антициклон к юго-востоку от Москвы, второй — на северо-западе".

Так, в ночь на вторник в Москве уже будет "настоящая январская ночная температура", она опустится до минус 10 — минус 8 градусов, по области до минус 13. Днем во вторник температура повысится, "но она уже не будет такой высокой, как в первые дни марта", что связано с поступлением в столичный регион полярного воздуха, поэтому температура будет от ноля до плюс 2 градусов, по области до отрицательных значений.

В среду, 6 марта, ночью минус 9 — минус 7, по области до минус 12, "а местами до минус 15 градусов". "Днем уже отрицательная температура — минус 3 — минус 1, по области до минус 6. Наступает такая температура, которая соответствует началу февраля", — добавил научный руководитель Гидрометцентра.

"7 марта очень хорошая январская погода — в Москве ночью минус 15 — минус 10, по области до минус 18 градусов. Днем тоже без осадков, минус 3 — минус 1", — отметил он, уточнив, что такая температура будет на 4-5 градусов ниже нормы.

При этом 8 марта уже начнется постепенное повышение температуры: "влияние антициклона начнет уменьшаться, давление начнет падать, уже будет облачная погода с прояснениями и небольшой снег, и 9 марта тоже небольшой снег".

Так, 8 марта ночью будет около минус 10 градусов, а днем температурный фон будет около ноля — от минус 3 до плюс 2 градусов. Такая температура будет на 2-2,5 градуса ниже многолетних значений.

"В последующем антициклон прекратит свое действие, но все равно воздушные массы будут перемещаться с севера. Поэтому температуры ночные еще низкие", — отметил Вильфанд.