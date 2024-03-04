В частности, планируется капитально отремонтировать участок общей дороги регионального значения Колпна — Моховое — граница Курской области протяженностью 1,6 км. В Орле отремонтируют два участка автомобильных дорог (3 км) на улицах Городская и Михалицына. Завершить реконструкцию планируют в мае текущего года.

Кроме того, в Орловском муниципальном округе запланирован ремонт пяти участков дорог протяженностью 4,9 км. Речь идет о дорогах в деревнях Становое и Шепино, а также в поселке Знаменка и дороге до деревни Вязки. По четырем из этих объектов подрядчики уже определены.

Также в 2024 году планируется закончить строительство моста через Оку для обеспечения связи между деревнями Касьяновка и Тайное Неполодского сельского поселения.

Помимо этого власти продолжат внедрение очередного этапа интеллектуальной транспортной системы в Орле с объемом финансирования 26,7 млн рублей.