На востоке Калининградской области, в Советске расположен заметный объект культурного наследия, в судьбе которого принимает участие Корпорация. Это красивый старинный дом с украшенным фасадом. Здание стоит на главной пешеходной улице Победы, на которой сохранилась оригинальная застройка конца XIX-начала XX веков. Единство стиля на всём протяжении улицы предаёт ей особое очарование, эксперты же называют улицу "градообразующей историческую среду центральной части Советска", — говорится в пресс-релизе.

В довоенные годы в этом доме проживали 9-17 человек, представители важных городских профессий и служащие. Первый же этаж исторически был занят коммерческими помещениями. В разное время здесь находились и книжный магазин, и лавка письменных принадлежностей, и страховое общество, и магазин модных и галантерейных товаров.

В советские годы здание подверглось перестройкам и изменениям: были утрачены исторические двери и остекление, переделана крыша, внесены изменения в планировку внутренних помещений. В постперестроечные годы эксплуатировались уже только первые этажи здания под нужды бытового обслуживания населения, периодически открывались и закрывались магазинчики. Но уже больше 10 лет здание стояло в запустении.

В 2022 году объект был передан Корпорации, а год назад по результатам конкурсных процедур здание перешло в аренду на инвестиционных условиях к компании "Восточная резиденция". Инвестор взял на себя обязательства провести первоочередные противоаварийные работы и приспособить здание к современному использованию.

Противоаварийные работы внутри здания стартовали летом 2023 года и к настоящему времени в значительной степени завершены. И теперь настало время серьезной реконструкции объекта.

"После реконструкции здание сохранит и основной конструктив, и этажность, и историческое наполнение. Наша концепция предполагает создание здесь апарт-отеля с возможностью найма помещений разных категорий от премиальных в мансарде до бюджетных. Это очень актуально для Советска, поскольку здесь развиваются новые инвестиционные проекты, должен развиваться туризм, а найти вариант для размещения, проживания специалистов и сотрудников очень непросто", — рассказывает генеральный директор компании-инвестора Алексей Васильев.

На первом этаже дома возродят коммерческую функцию, здесь может разместиться кафе, магазин, возможно, с историческим колоритом. То, что будет интересно и жителям города, и несомненно, туристам.

Общий вид дома должен тоже вернуться к историческому: проектная команда разработала визуализацию, которая предусматривает и восстановление утраченного аттика мансарды, и возвращение к остеклению по оригинальному образцу.

"В результате Советск получит еще один объект туристической инфраструктуры, который позволит городу принимать и размещать гостей на продолжительное время. Это важно, так как вокруг бывшего Тильзита начинает формироваться целый кластер истерического и гастрономического туризма", — заключает пресс-служба.