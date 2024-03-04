"В этом году мы ждем, что новый "Херсонес" откроет свои двери для первых посетителей. Это три музея огромных, новый музей античности и Византии и те коллекции, которые накоплены и ранее хранились в запасниках, потому что просто не было таких выставочных площадей никогда", — сообщил Развожаев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он уточнил, что Музей античности и Византии займет площадь 20 тыс. кв. м. "Это огромнейший музей, который теперь вот достраивается и заработает уже в этом году", — добавил губернатор.

Развожаев также отметил, что в новые музеи будут переданы предметы, найденные при масштабных археологических раскопках в последние годы.

"500 тысяч предметов особо уникальных были извлечены при подготовке к строительству нового Херсонеса. Эти все объекты будут помещены в те музеи, которые сегодня достраиваются", — сказал он.

В феврале директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) Наталья Соловьева рассказала, что археологические раскопки на месте будущего парка "Херсонес Таврический" завершены, они длились 2,5 года, обнаружено 6,5 миллионов находок.

Ранее министр культуры Ольга Любимова в своем телеграм-канале написала, что в историко-археологическом парке "Херсонес Таврический" разместятся первый в России Музей христианства, Храм-парк под открытым небом, Музей Крыма и Новороссии, Музей истории Херсонеса, два молодежных центра, квартал реконструкции с размещением "Города мастеров".

Херсонес — древнее городище, средневековые крепости и участки уникальной сельскохозяйственной округи, так называемой хоры. Здесь, согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир. В 2013 году заповедник был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На территории музея-заповедника археологи находят следы многих народов, живших тут в разные эпохи. Первые поселенцы Херсонеса — греческие колонисты — прибыли сюда в V веке до н.э. С момента основания он просуществовал около двух тысяч лет.

На месте раскопок было решено разбить историко-археологический парк. Строительство парка при музее заповеднике "Херсонес Таврический" ведут военные специалисты. Ранее на этой территории были воинские части, проектирование началось три года назад. Всего музейно-просветительский комплекс будет включать порядка 70 зданий.

Кроме того, здесь планируется создать реконструкцию Херсонеса X века. Будет создан первый в России музей христианства, который был задуман еще в 1913 году. Он расположится в здании с диаметром купола в 33 метра, как у Софийского собора в Стамбуле.