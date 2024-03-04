Эта работа велась в течение двух месяцев и продлится до конца марта. Борозды на территории государственных заказников и охотничьих угодий прокладывали на снегоходах и с помощью спецтехники.

Также для подкормки копытных заготовили 17,5 тысяч березовых веников. В кормушках по маршрутам передвижения животных насыпано зерно, горох, семена подсолнечника и льна, разложены корнеплоды, кукуруза, соль лизунец, а также комбикорм.

"На данный момент ситуация зимовки для диких копытных в текущем году, хоть и непростая из-за сложных погодных условий, но остается в целом оптимальной, в том числе благодаря принятым мерам. Информации о гибели или истощении диких животных от бескормицы в министерство не поступало", — цитирует пресс-служба начальника управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Минэкологии области Андрея Питовина.