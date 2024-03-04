"Объекты жизнеобеспечения, а также аэропорт и ж/д вокзалы работают в штатном режиме", — говорится в сообщении пресс-службы.

В свою очередь пресс-служба аэропорта Алматы сообщила, что взлетно-посадочные полосы воздушной гавани не пострадали.

"После землетрясения все службы аэропорта работают в штатном режиме. Взлетно-посадочная полоса и перрон были осмотрены, никаких повреждений не обнаружено", — говорится в сообщении пресс-службы.

В понедельник в 11:22 по местному времени в 31 км от Алматы произошло землетрясение магнитудой 6,1. Жители Алматы, Алматинской области ощутили толчки силой 5 баллов, в Жетысуской области ощутимость составила 2 балла.