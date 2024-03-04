Средства в сумме 1 млн 794,3 тыс. рублей поступят в 2024 году. Общая сумма на реализацию этого направления составит 64 млн 615 тыс. рублей.

Ожидается, что благодаря господдержке число туристских поездок в 2024 году в Рязанской области составит 671 тыс. 957, говорится в сообщении.

"Число туристских поездок" — один из компонентов мониторинга реализации федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов", входящего в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Показатель характеризует степень интенсивности путешествий.

Рязанский губернатор Павел Малков отметил, что одним из региональных приоритетов является создание конкурентоспособного туристского продукта.

"У нас есть замечательные места, красивая природа, богатейшая история и культура, яркие событийные фестивали, получившие большую популярность. Хорошая логистика. Но сделать для развития туристской инфраструктуры предстоит еще очень много, так же как и для кадрового обеспечения отрасли. В целом развитие туризма — одно из перспективных направлений работы регионального правительства", — цитирует пресс-служба областного правительства слова главы региона.