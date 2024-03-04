"Они посетили вольерный комплекс Кавказского заповедника, где приняли участие в мастер-классе по изготовлению поделок из природного материала", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, экскурсанты побывали в экоцентре "Лаура" и парке "Дендрарий".

Кроме того, гости из Бразилии, ЮАР, Мексики, Индии, Грузии и других стран приняли участие в субботнике и высадили аллею экзотических растений.

Представитель заповедника отметил, что на всех рекреационных объектах учреждения и Сочинского нацпарка ежедневно проводятся экскурсии. Экологические проекты и мероприятия для участников Всемирного фестиваля расписаны до 7 марта. Гости из разных стран посетят дендропарк "Южные культуры", где примут участие в экологических акциях.

"Заповедники и национальные парки — важная и особо ценная часть территории России и мира, недаром наш Кавказский заповедник является ядром объекта Всемирного природного наследия. Побывать на территории, познакомиться с сотрудниками, узнать какие сегодня существуют вызовы, что редкое и уникальное сохраняется у нас — все лично увидеть и услышать могут участники Всемирного фестиваля", — сказал "Интерфаксу" директор Кавказского заповедника, и.о. директора Сочинского национального парка Сергей Шевелев.

"Для нас ответственно и почетно представлять заповедную систему страны, формировать у гостей со всего мира представление о прекрасной природе России, о ее экологической повестке", — добавил он.