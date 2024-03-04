По данным пресс-службы регионального правительства, в настоящее время устраняются отклонения от графика движения поездов.

"Переговорил с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Витальевичем Дмитриевым. Часть маршрутов скорректированы и перенаправлены в обход", — приводятся в сообщении слова Азарова.

Региональному министерству транспорта и автомобильных дорог поручено оказать поддержку магистрали по тем маршрутам, где временно приостановлено движение.

"По пригородным маршрутам, там, где это требуется, дополнительно предприняты усилия по обеспечению передвижения пассажиров автобусами", — сообщил Азаров.

Губернатор также отметил, что регион окажет необходимое содействие в проведении ремонтно-восстановительных работ.

По словам главы региона, "попытки совершения террористических актов в отношении объектов инфраструктуры Самарской области предпринимаются не в первый раз, но благодаря слаженной работе всех ведомств и служб все они были пресечены".

Сообщалось, что информация о хлопке в районе ж/д моста в Чапаевске поступила на единый номер экстренных оперативных служб "112" в понедельник в 06:13. Жертв и пострадавших нет. Движение поездов на данном участке было временно приостановлено, часть пригородных поездов выводятся из расписания.

По данным Куйбышевской магистрали сбой в графике движении поездов на перегоне Звезда — Чапаевск произошел "в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".

В экстренных службах региона "Интерфаксу" сообщали, что в результате инцидента разрушения опоры моста не произошло. Восстановительные работы начнутся после снятия оцепления и, предварительно, займут несколько часов.