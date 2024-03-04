Отмечается, что программа осуществляется совместно с туроператором. Начало полетной программы назначено на 26 апреля, рейсы будут выполняться по октябрь. AZUR air будет осуществлять полеты один раз в 10 дней на самолете Boeing 757-200 вместимостью 238 пассажиров.

Полеты из Томска в Анталью не выполнялись с конца 2022 года, тогда их также осуществляла AZUR air.

По словам гендиректора ООО "Аэропорт Томск" (управляет аэропортом "Богашево") Антона Перфильева, возвращение рейсов в Турцию — это продолжение работы по восстановлению международных направлений из Томска.

Ранее со ссылкой на Перфильева сообщалось, что на осень 2024 года также запланированы открытие рейсов в Китай (Санья), расширение программы с Таиландом (помимо Пхукета добавится также Паттайя).