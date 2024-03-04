Фотографии "небесных волн" зеленых и бордовых оттенков в понедельник опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей губернатор Андрей Никитин.

Согласно сведениям из открытых источников, северное сияние в окрестностях Великого Новгорода, расположенного на 59-й широте, наблюдается примерно раз в 5 лет.

Для того чтобы новгородцы смогли с ним повстречаться, кроме геомагнитных возмущений требуются еще несколько условий. Необходимо, чтобы город находился на границе циклона и антициклона, атмосфера была прозрачной, а на больших высотах должно происходить активное движение холодных воздушных масс.