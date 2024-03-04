Агентство отмечает, что после схода лавины перерезана автотрасса, перекрыт автомобильный тоннель, ведущие в регион. В некоторых муниципалитетах региона закрыты школы, однако энергоснабжение не прервано и продовольственных запасов достаточно.

Повышенный уровень погодной опасности из-за обильных снегопадов объявлен в других регионах на севере Италии — в частности в Пьемонте и Эмилии-Романье. В то же время на побережье Лигурийского моря отмечены штормовые ветра до 50 м/с и волны до пяти метров.

Сложная погодная ситуация складывается и в ряде других регионов Италии — в Умбрии, Лацио, Абруццо, Кампанье, Молизе, Базиликате, Апулии, Калабрии и на острове Сицилия, подчеркивает ЭФЭ.