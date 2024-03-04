"В рамках конференции предусматривается организовать встречи, научно-практический форум, а также церемонию подписания документов о сотрудничестве между туристическими структурами", — сообщила Маммедова в ходе заседания правительства в минувшую пятницу, говоря о подготовке к международной конференции "Основные направления и потенциал развития туризма в Туркменистане".

По ее словам, ожидается, что в предстоящем форуме примут участие руководители и представители профильных международных структур, а также ведущих туристических организаций ряда государств.

"Для делегатов будут созданы возможности для ознакомления с "умным" городом Аркадаг, уникальными историко-культурными памятниками, музеями и в целом с туристическим потенциалом нашей страны", — сказала Маммедова.

"Также планируется участие гостей в торжествах по случаю объявления города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году", — добавила вице-премьер.

Заслушав отчёт, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил, что с учётом природных особенностей страны очень важно развитие туристической сферы, знакомящей с историческими памятниками и культурными ценностями страны.

В данном контексте глава государства поручил на высоком уровне провести Международную конференцию, нацеленную на развитие туризма в Туркменистане.