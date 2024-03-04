Россия заняла первое место по турпотоку на Шри-Ланку, в феврале страну посетили 32 тыс. россиян. Второе место с небольшим отставанием заняла Индия, откуда приехали 30 тыс. туристов. Замыкает тройку лидеров Великобритания с 20,6 тыс. путешественников. Далее следуют Германия (16,25 тыс.) и Китай (14,8 тыс.).

В топ-10 также вошли Франция (12,5 тыс. туристов), Польша (6,9 тыс.), Австралия (6,26 тыс.), США (5,7 тыс.) и Нидерланды (4 тыс.).

Согласно статистике, общий иностранный турпоток на Шри-Ланку в феврале составил 218,35 тыс., это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.