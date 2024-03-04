"В 2023 году Кавказ.РФ начал активную модернизацию курорта. Турпоток вырос на 27% и превысил 700 тыс. человек. (. . .) В развитие территории резидентами ОЭЗ будет вложено 39 млрд рублей частных инвестиций", — говорится в сообщении.

Вице-премьер Александр Новак и замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров в прошедшие выходные осмотрели новую туристическую инфраструктуру курорта, построенную в 2023 году. Это 6 км горнолыжных трасс, канатная дорога, ярмарочная площадь и парковка на 800 автомобилей.

Новак отметил, что 2023 год стал периодом экономического роста для регионов Северного Кавказа, в том числе в туристической сфере.

"В 3,5 раза увеличилось число резидентов, в 6 раз — объем заявленных инвестиций в территорию (СКФО — ИФ). Строятся два новых горных курорта — "Ведучи" и "Мамисон", в предпроектной стадии — первый морской курорт на Каспии", — приводят в сообщении слова вице-премьера.

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 23 км трасс различной сложности и сеть подъемников.