"4 марта в 6:56 мск в связи с инцидентом на железнодорожном мосту через реку Чапаевка движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск (Самарская область) приостановлено", — говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадавших нет.

Задерживаются поезда: № 32 Москва — Орск, № 50 Москва — Самара, № 10 Москва — Самара, № 7574 Сызрань — Мирная, № 7104 Сызрань — Самара. Ожидаются изменения в расписании движения пригородных поездов.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, сбой в графике движения поездов произошел "в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".

"Разрушения опоры (моста — ИФ) нет. Есть повреждение ж/д полотна. Это двухпутный участок, сейчас нужно зайти для обследования. Техника и оборудование готовы для восстановительных работ. Предварительно, это займет несколько часов, но пока оцепление не снято, работают правоохранительные органы", — сказал собеседник агентства.