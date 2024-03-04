"Здесь получают медпомощь 5640 человек — жители четырех близлежащих сел. Нередко с различными травмами сюда попадают горнолыжники и сноубордисты. Наличие современной амбулатории повышает доступность квалифицированной медицинской помощи и для жителей, и для туристов Приэльбрусья", — написал Коков в своем телеграм-канале.

Современное медучреждение в селении Эльбрус построено по национальному проекту "Здравоохранение". В церемонии открытия медучреждения в минувшие выходные принял участие вице-премьер РФ Александр Новак, отметил глава КБР. Новое здание площадью 580 кв. метров возведено вместо старого 1936 года постройки. В медучреждении оборудованы травматологический кабинет, кабинеты профильных специалистов, диагностический блок и процедурные. Также больницу подключили газу по программе газификации социальных объектов. В Минздраве КБР отметили, что новая больница является самым высокогорным медучреждением в России.